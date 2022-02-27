ЕКА отказалось от переговоров с Рогозиным по дальнейшему сотрудничеству

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от переговоров с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, которые должны были пройти в понедельник, 28 февраля. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Европейское космическое агентство проинформировало Роскосмос об отказе от проведения телеконференции между генеральными директорами двух ведомств Йозефом Ашбахером и Дмитрием Рогозиным, которые ранее были инициированы ЕКА", - отметил собеседник агентства.

По словам источника, на переговорах должны были обсуждаться санкции в отношении ракетно-космического центра "Прогресс" и головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, а также сотрудничество. "Рогозин настаивал на обсуждении принципиальных вопросов сотрудничества, быть ему или не быть", - добавил он.

Гендиректор Роскосмоса подтвердил РБК, что ЕКА отказалось от проведения телеконференции с госкорпорацией. "Это связано с моим отказом оставить во Французской Гвиане наш стартовый расчет", - сказал Рогозин изданию.

В субботу глава Роскосмоса в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" сообщил, что 28 февраля планирует обсудить с руководством ЕКА санкции, затрагивающие космические предприятия России, а также перспективы совместных космических миссий. Он подчеркнул, что Россия хотела бы провести совместную с Европой миссию "ЭкзоМарс", запуск которой запланирован на сентябрь.