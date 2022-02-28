Первая отправка белков коронавируса на МКС запланирована на 18 марта

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Белки коронавируса в рамках эксперимента по их изучению впервые будут отправлены на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-21" 18 марта. Об этом сообщил ТАСС управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

"Это будет серия экспериментов. 18 марта планируем отправить так называемый нуклеокапсидный белок коронавируса, это будет первая для нас отправка в рамках серии экспериментов", - отметил Хесуани.

По его словам, первый эксперимент, в рамках которого с помощью 3D-биопринтера будут выращены кристаллы белка коронавируса, пройдет в течение порядка восьми дней. После чего образцы будут возвращены на Землю, где их изучат в течение 1-1,5 месяца. Еще одна отправка, рассказал Хесуани, планируется во время осеннего пилотируемого старта, промежуточная может быть организована летом на транспортном грузовом корабле.

Сейчас в лаборатории компании идут испытания. "Через неделю мы уже будем планировать отправку первых образцов на Байконур, чтобы они были подготовлены к полету", - добавил он.

Хесуани подчеркнул, что эксперимент будет безопасен для членов экипажа, поскольку на орбиту отправится не сам вирус, а его часть. "Сама по себе она [часть вируса] не может проникнуть в организм космонавтов, даже если они ее каким-то чудесным образом вдохнут, что тоже невозможно, потому что мы отправляем в специальных кюветах с тремя контурами защиты. Есть определенные требования по работе с биологическим материалом на МКС. Они уже нами много раз апробированы", - добавил Хесуани.

Ранее в презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина сообщалось, что на 2022 год запланированы исследования в рамках разработки противовирусных препаратов. Глава госкорпорации уточнил, что речь идет о препаратах против коронавирусной инфекции. В материалах уточнялось, что на МКС с помощью 3D-биопринтера будут выращены белки коронавируса большого размера, в том числе RBD-белок, отвечающий за присоединение коронавируса к клеткам человека. Полученные образцы будут использованы для расшифровки структуры белка и изучения механизмов внедрения вирусов в организм человека.