Рогозин сообщил, куда направят высвобождаемые из проектов с США и ЕС ресурсы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роскосмос направит на космические системы оборонного и двойного назначения ресурсы, высвобождаемые из-за отмены совместных с США и Евросоюзом международных проектов. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин во вторник.

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"Основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, будут направлены теперь на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что в условиях санкций госкорпорация планирует пересмотреть приоритеты и сосредоточится на достижении полной импортонезависимости в вопросах космического приборостроения.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет удар по способности РФ продолжать модернизировать ВС. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.

В свою очередь ЕС ввел санкции против Ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейского космическое агентство заявило, что считает маловероятной возможность запуска российско-европейской миссии по исследованию Марса ExoMars из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". 26 февраля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что германская сторона уведомила, что отключит свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом.