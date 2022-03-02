Китай запустил в космос 22 спутника дистанционного зондирования

ХАЙКОУ /Китай/, 2 марта. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники вывела на орбиту 22 спутника дистанционного зондирования Земли, из них четыре названы в честь Хайнаня. Об этом говорится на официальной странице организации в социальной сети WeChat.

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан, находящегося на северо-восточном побережье острова. Космические аппараты Hainan-1-01, Hainan-1-02 и Wenchang-1-01, Wenchang-1-02 названы в честь самой южной провинции КНР и ее звездной гавани. Для их вывода на орбиту была использована ракета-носитель "Чанчжэн-8" (CZ-8).

Главная задача этих спутников - осуществлять наблюдение за состоянием морских акваторий и получать данные для обеспечения безопасного судоходства. Как отмечается в заявлении корпорации, Hainan-1-02 оснащен камерой высокого разрешения, которая позволит делать качественные снимки.

"Успешный запуск CZ-8, осуществленный на этот раз, имеет большое значение. В долгосрочной перспективе мы сможем намного снизить издержки в ходе вывода спутников на орбиту", - прокомментировал центр запусков в Сичане (юго-западная провинция Сычуань), курирующий вопросы космодрома Вэньчан.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней КНР, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой длинной (60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие китайские носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B ("Чанжчэн-5" и "Чанжчэн-5-бэ"). Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в Китае. Кроме того, этот космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 млн туристов, потративших в ходе посещения 6 млрд юаней (более $942 млн).