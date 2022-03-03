Глава НИИ: Хайнань будет самостоятельно развивать коммерческую космонавтику

ХАЙКОУ /Китай/, 3 марта. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань будет осуществлять собственные проекты в области коммерческой космонавтики и запускать спутники для более динамичного развития регионального порта свободной торговли. Об этом сообщил руководитель хайнаньского филиала Института аэрокосмической информации при Академии наук Китая Ян Тяньлян.

"Хайнань будет развивать коммерческую космонавтику - конструировать, строить и запускать спутники, вводить их в эксплуатацию", - приводит его слова газета "Наньго душибао".

По словам главы НИИ, также занимающего должность главного конструктора в проекте создания спутников Hainan, выведение 27 февраля на орбиту четырех космических аппаратов, названных в честь самой южной китайской провинции, следует считать "прорывом, важной вехой в развитии региональной космонавтики".

"На севере острова с космодрома Вэньчан мы осуществляем ракетные запуски, а на юге в городе Санья (где формируется специальный отраслевой кластер - прим. ТАСС) используем полученную спутниковую информацию ", - уточнил Ян Тяньлян.

В минувшее воскресенье в 11:06 по пекинскому времени (06:06 мск) Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-8" (CZ-8) вывела на орбиту 22 спутника, из них четыре - Hainan-1-01, Hainan-1-02 и Wenchang-1-01, Wenchang-1-02 - названы в честь Хайнаня. Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан, находящегося на северо-восточном побережье острова. Главная задача этих космических аппаратов - осуществлять наблюдение за состоянием морских акваторий и получать данные для обеспечения безопасного судоходства.

Стартовая площадка в Вэньчане - одна из четырех космических гаваней КНР, единственное место в стране, где технические условия позволяют осуществлять запуск CZ-7A ("Чанчжэн-7-а") - самой большой по размерам (длиной 60,7 м) ракеты национальной разработки. Другие китайские носители нового поколения, которые в стране способен выводить на орбиту только Хайнань, - коммерческая CZ-8, а также CZ-5 и CZ-5B ("Чанжчэн-5" и "Чанжчэн-5-бэ"). Они наиболее массивные (870 и 837,5 тонны соответственно) из всех аналогов, разработанных в Китае. Кроме того, этот космодром - популярная достопримечательность, которая в 2021 году привлекла свыше 8 млн туристов, потративших в ходе посещения 6 млрд юаней (более $942 млн).