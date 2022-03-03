Наземная станция китайского города Санья приняла данные со спутника группы "Хайнань-1"

САНЬЯ /Китай/, 3 марта. /ТАСС/. Китайские исследователи из города Санья в провинции Хайнань успешно получили первые данные с одного из спутников группы "Хайнань-1". Об этом сообщила газета "Чжунго жибао".

Данные прислал микроспутник высокого разрешения для наблюдения за земной поверхностью "Хайнань-1-02". Качество переданной информации хорошее, данные уже сохранены и ожидают дальнейшей обработки. Их объем составляет порядка 10 Гб.

"Только после успешного получения данных можно сказать, что наш спутник был успешно разработан. Последние дни наши сотрудники работали сверхурочно, чтобы проследить за ситуацией с приемом данных. Результат хороший", - сказал глава Хайнаньского научно-исследовательского института Академии наук Китая Ян Тяньлян.

27 февраля с хайнаньского космодрома в городе Вэньчан стартовали спутники "Хайнань-1-01", "Хайнань-1-02" и "Вэньчан-1-01" и "Вэньчан-1-01". Данные со спутников будут использоваться в таких областях, как охрана природных ресурсов, сельское и лесное хозяйство, судоходство, поиск и спасание в чрезвычайных ситуациях на море.

Космодром Вэньчан на Хайнане был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Согласно правительственной программе, он будет использоваться для вывода на орбиту модулей космической станции Китая, в миссиях по исследованию Луны и Марса.