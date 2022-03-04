В Роскосмосе заявили, что интенсивность атак на ресурсы госкорпорации снизилась

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Интенсивность кибератак на цифровую инфраструктуру Роскосмоса и предприятий, входящих в контур госкорпорации, снизилась. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Роскосмос зафиксировал снижение интенсивности кибератак на цифровую инфраструктуру госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли с территории Украины после череды ударов по центрам киберопераций", - отметили в пресс-службе.

При этом в Роскосмосе подчеркнули, что атаки из других стран продолжаются.

В среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о нанесении удара высокоточным оружием по объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве в целях пресечения информационных атак против России. По словам официального представителя Минобороны, была выведена из строя аппаратная вещания телевышки, также в четверг он сообщил о нанесении удара по резервному технологическому радиотелевизионному центру в районе Лысая гора в Киеве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.