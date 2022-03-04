Роскосмос уделит дополнительное внимание развитию метеорологической группировки спутников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роскосмос из-за санкционной политики Запада планирует уделить больше внимания метеоспутникам. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Госкорпорация "Роскосмос" в сложившихся условиях уделит дополнительное внимание развитию орбитальной группировки метеорологического назначения в связи с риском возможного отключения России от данных с американских и европейских метеоспутников", - заявили в пресс-службе.

Согласно документу, подписанному в 2006 году между Национальной администрацией по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration) и Европейским метеоагентством (EUMETSAT), доступ к метеоинформации с американских и европейских спутников может быть ограничен для стран, которые не входят в EUMETSAT и не являются одним из партнеров.

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию, что нанесет удар по способности РФ продолжать модернизировать вооруженные силы. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России.

В свою очередь ЕС ввел санкции против Ракетно-космического центра "Прогресс". Позже Европейское космическое агентство заявило, что считает маловероятной возможность запуска российско-европейской миссии по исследованию Марса "ЭкзоМарс" (ExoMars) из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Также в ЕКА сообщили, что изучают возможность использования европейских ракет для вывода на орбиту спутников, запуск которых планировалось осуществить на российских ракетах "Союз". 26 февраля Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что германская сторона уведомила, что отключит свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом.