Arianespace изучает альтернативы после решения Роскосмоса приостановить сотрудничество

"Arianespace находится в тесном контакте с клиентами, французскими властями и ЕС для наиболее точной оценки последствий [решений Роскосмоса] и разработки альтернативных решений", - говорится в пресс-релизе.

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Компания Arianespace вместе с властями Франции и Евросоюза после решения Роскосмоса приостановить сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру изучает имеющиеся альтернативы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании.

В пресс-службе заверили, что имеющиеся в распоряжении Arianespace ракеты Ariane 5, Ariane 6, а также Vega и Vega C "обеспечат Европе надежный и автономный доступ в космос".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет.

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс", и серьезно ограничил этим структурам доступ к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе. Также ЕС утвердил обширный список высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.