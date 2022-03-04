Ракету "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb сняли со стартового комплекса на Байконуре

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-2.1б", которая должна была вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb 5 марта, сняли со стартового стола на космодроме Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами OneWeb находится в горизонтальном положении на транспортно-установочном агрегате. В ближайшее время специалисты Роскосмоса начнут ее транспортировку в монтажно-испытательный корпус", - говорится в сообщении Роскосмоса в телеграм-канале.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, партнеры отказались предоставлять юридические гарантии неприменения аппаратов в военных целях и выводить правительство Великобритании из состава акционеров OneWeb. По этой же причине глава госкорпорации поручил прекратить подготовку к запускам этих спутников с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Байконура был запланирован на 5 марта в 01:41 мск. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Все спутники группировки, которые сейчас находятся на орбите, были выведены российскими ракетами "Союз".

Ранее генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb. По состоянию на 4 марта осуществлен один такой запуск с космодрома Куру.