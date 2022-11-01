Система переработки углекислого газа в космосе может экономить свыше 600 млн рублей в год

Она сможет давать дополнительные 60 мл воды в час, рассказал гендиректор НИИхиммаш Александр Цыганков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Система переработки углекислого газа (СПДУ) для обеспечения жизнедеятельности в космосе потенциально способна обеспечивать свыше 600 млн рублей экономии ежегодно. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш) Александр Цыганков.

После введения в штатную эксплуатацию на борту Международной космической станции (МКС) система сможет давать дополнительные 60 мл воды в час. "Итого в год 525 л воды. Если посчитать, исходя из минимальной стоимости в 1,2 млн рублей за доставку 1 кг полезного груза на борт, то получается порядка 630 млн рублей экономии в год. Сравнительный анализ финансовых вложений в разработку и изготовление системы и ожидаемого экономического эффекта подтверждает высокую ценность данной работы", - сообщил Цыганков.

По словам специалиста, в соответствии с условиями госконтракта институт должен изготовить полноценный экземпляр системы переработки углекислого газа для космоса до конца 2025 года.

Разработка СПДУ ведется АО "НИИхиммаш" по заказу Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия". В настоящее время завершается этап изготовления опытного образца системы и проведение испытаний. Полученная с помощью нее вода может в дальнейшем быть направлена на питье. Также возможно ее применение в качестве смывной воды в системе приема и консервации урины или исходной воды, поступающей на электролиз в систему "Электрон-ВМ" для получения кислорода.

НИИхиммаш является ведущим научно-техническим центром России по созданию инженерных систем жизнеобеспечения космических летательных аппаратов, а также разработке оборудования для химической, нефтехимической, микробиологической, пищевой промышленности и охраны окружающей среды.