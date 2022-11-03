В Роскосмосе заявили, что Россия продолжает работать на МКС

Станция находится в хорошем состоянии, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия продолжает работу на борту Международной космической станции (МКС), при этом она находится в хорошем состоянии. Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Мы продолжаем работать на МКС, продолжаем работать в международном сотрудничестве, и, естественно, мы смотрим дальше, вперед", - сказал Крикалев во время просветительского марафона "Знание о героях".

Исполнительный директор напомнил, что изначально срок службы МКС планировался на 15 лет. "15 лет уже прошли, станция продолжает летать, она в хорошем состоянии. Но сколько бы она ни продолжала летать, рано или поздно будет новая программа, новая станция. Для продолжения работы на низкой околоземной орбите Россия начинает работу над проектом новой низкоорбитальной станции", - добавил он.

Также директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам поделился планами по освоению космоса в ближайшие десятилетия. "Американцы, европейцы и мы смотрим новые программы полетов за пределы околоземной орбиты. Самый ближний наш сосед - Луна. Это полет за пределы околоземной орбиты: сначала в окололунное пространство, потом, может быть, посадка на Луну, строительство базы на Луне. Потом, в дальнейшем, может быть, полет к астероидам и Марсу - но это совсем дальние программы", - подчеркнул Крикалев.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявил, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года - до момента развертывания Российской орбитальной станции (РОС) в минимальной конфигурации.