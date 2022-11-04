Белоруссия и РФ создадут совместную группировку спутников, в том числе и для военных целей

Президент Белоруссии напомнил, что республика имеет "спутник, который с высоты 500-600 км просматривает объект в 35 см"

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах создания совместно с Россией спутниковой группировки в космосе, в том числе и в военных целях.

"Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе - космических аппаратов. Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников", - заявил он пятницу, общаясь с представителями трудового коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Он напомнил, что Белоруссия сегодня имеет "спутник, который с высоты 500-600 км просматривает объект в 35 см". "Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги", - сказал Лукашенко.

Глава республики также пообещал, что "в ближайшее время" в космос отправиться белорусский космонавт.