Глава NASA призвал КНР делиться данными о полетах ракет-носителей, чтобы избежать жертв

Как сообщили в Главном управлении гражданской защиты Каталонии, неконтролируемый вход китайской ракеты в атмосферу вынудил временно закрыть воздушное пространство нескольких испанских аэропортов

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Китая должны делиться с другими странами информацией о траекториях полетов своих ракет-носителей с целью избежать возможных жертв и материального ущерба. Такое мнение выразил в пятницу руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон в связи с входом в атмосферу Земли отработавшей ступени тяжелой ракеты-носителя Long March-5B (CZ-5B), которая помогла осуществить запуск нового лабораторного модуля "Мэнтянь" к орбитальной станции КНР.

"В очередной раз Китайская Народная Республика идет на неоправданный риск в связи с неконтролируемым входом в атмосферу ступени ракеты Long March-5B. Они (КНР - прим. ТАСС) не поделились конкретной информацией о траектории, которая необходима для прогнозирования районов падения [обломков ракеты] и снижения риска", - говорится в заявлении главы управления.

По версии руководителя NASA, "это уже четвертый неконтролируемый вход [в атмосферу] ракеты КНР с мая 2020 года, каждый из этих входов был крупнейшим за последние 30 лет". "Очень важно, чтобы все космические державы были ответственны и открыты в своей космической деятельности и следовали установленным лучшим практикам, особенно в случае неконтролируемого вхождения в атмосферу крупных обломков корпуса ракеты - обломков, которые вполне могут привести к серьезным разрушениям или гибели людей", - заключил Нельсон.

Как сообщили в Главном управлении гражданской защиты Каталонии, неконтролируемый вход китайской ракеты в атмосферу вынудил временно закрыть в пятницу воздушное пространство нескольких испанских аэропортов. Власти королевства не сообщали о каких-либо происшествиях в связи с этим.

В четверг китайские космонавты вошли в модуль "Мэнтянь", который недавно состыковался с орбитальной станцией КНР. Ранее Управление программы пилотируемых космических полетов Китая проинформировало, что станция приняла окончательную Т-образную форму. В четверг в 09:32 по пекинскому времени (04:32 мск) "Мэнтянь" успешно завершил процедуру перестыковки с боковым портом главного модуля "Тяньхэ".

"Мэнтянь" - второй научно-исследовательский модуль космической станции КНР, предназначенный преимущественно для микрогравитационных материаловедческих и гидрофизических проектов. Он был запущен в понедельник с космодрома Вэньчан (южнокитайская провинция Хайнань) и примерно через 13 часов совершил стыковку с "Тяньхэ". Первая лаборатория "Вэньтянь", предназначенная прежде всего для биологических экспериментов, была отправлена на орбиту 24 июля.