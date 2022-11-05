Шесть спутников "Скиф" запустят на орбиту к середине 2026 года

По словам заместителя генконструктора по разработке космических систем, общему проектированию и управлению космическими аппаратами АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева Александра Кузовникова, на последующих этапах предполагается наращивание орбитальной группировки еще в двух орбитальных плоскостях

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Первый этап развертывания спутниковой группировки для широкополосного доступа в интернет "Скиф" подразумевает запуск шести космических аппаратов к концу 2025 - середине 2026 года. Об этом сообщил заместитель генконструктора по разработке космических систем, общему проектированию и управлению космическими аппаратами АО "Информационные спутниковые системы" им. академика М. Ф. Решетнева Александр Кузовников.

"На первом этапе развертывания группировки мы планируем запустить шесть космических аппаратов к концу 2025 года - середине 2026 года", - заявил Кузовников в интервью журналу "Русский космос", уточнив, что на последующих этапах предполагается наращивание орбитальной группировки еще в двух орбитальных плоскостях.

По словам заместителя генконструктора, выводиться они будут с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". "Мы прорабатываем два варианта выведения спутников: одиночный запуск либо групповое выведение двух космических аппаратов одной ракетой. Естественно, второй вариант является предпочтительным, поскольку потребует меньшего числа ракет", - добавил он.

Кузовников добавил, что стоимость передачи информации через спутниковую связь, которую обеспечат аппараты "Скиф", будет сопоставима с ценой наземных операторов. "Самая главная задача - сделать стоимость 1 мегабита информации сопоставимой с той, которую предоставляет наземный оператор. То есть организовать дешевый широкополосный многоканальный интернет в космическом пространстве", - сообщил Кузовников.

По словам заместителя генконструктора, пропускная способность штатного космического аппарата системы "Скиф" будет выше, чем у демонстратора. Также он будет больше по габаритам, массе и составу полезной нагрузки.

Первый аппарат "Скиф-Д" по программе "Сфера" был запущен 22 октября на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М".

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.