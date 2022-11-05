Роскосмос за полгода зафиксировал больше DDoS-атак на свои ресурсы, чем за весь 2021 год

Как сообщил и.о. директора НТЦ "Заря", DDoS-атаки занимают третье место по распространенности среди компьютерных атак

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Количество DDoS-атак на ресурсы Роскосмоса за последние полгода превысило их число за весь прошлый год. Об этом сообщил и.о. директора НТЦ "Заря" (головная организация Роскосмоса по защите информации) Иван Григоров.

"DDoS-атаки занимают третье место по распространенности среди компьютерных атак (на первых местах - попытки внедрения вредоносного ПО и сетевое сканирование). Обращает на себя внимание динамика: за последние полгода их зафиксировано больше, чем за весь 2021 год", - приводит данные Григорова журнал "Русский космос".

Роскосмос неоднократно сообщал о DDoS-атаках на сайт после начала спецоперации. В частности, в конце июня IT-специалисты отбили массированную DDoS-атаку после публикации снимков центров принятия решений стран - членов НАТО. Тогда в пресс-службе госкорпорации отмечали, что она была предпринята из Екатеринбурга.