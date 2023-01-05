Роскосмос будет сотрудничать с Зимбабве в вопросах создания и запуска малых спутников

Соответствующие договоренности были утверждены в ноябре, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Представители Роскосмоса и министр высшего и профессионального образования инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амон Мурвира договорились сотрудничать в вопросе создания и запуска малых космических аппаратов. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"Состоялись переговоры с министром высшего и профессионального образования, инноваций, науки и технологического развития Республики Зимбабве Амоном Мурвирой, в ходе которых достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве в области создания и запуска малых космических аппаратов образовательного и связного назначения", - говорится в сообщении. В нем также уточняется, что договоренности были утверждены 24 ноября 2022 года.

Также на космодроме Восточный в сентябре прошли переговоры с делегацией во главе с председателем Государственного административного совета, премьер-министром, верховным главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном по всем направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Как уточнили в Роскосмосе, еще одним итогом международного сотрудничества стало заседание рабочей группы по вопросам военно-экономического сотрудничества при председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, прошедшее в октябре.

В начале ноября в Роскосмосе сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании между госкорпорацией и Национальным геопространственным и космическим агентством Зимбабве о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.