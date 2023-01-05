Роскосмос подписал меморандумы о сотрудничестве по пусковым услугам с иранскими компаниями

В декабре в Роскосмосе сообщили, что делегация госкорпорации принимает участие в 11-м Иранском международном авиасалоне

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Роскосмос и две иранские компании подписали меморандумы, которые предполагают сотрудничество в области пусковых услуг. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"В результате организованных при участии Роскосмоса и предприятий ракетно-космической промышленности международных мероприятиях, конференциях и выставках были подписаны <…> меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid", - говорится в сообщении.

В декабре в Роскосмосе сообщили, что делегация госкорпорации принимает участие в 11-м Иранском международном авиасалоне. Российская делегация планировала провести ряд встреч с иранскими коллегами и представителями других дружественных стран

В августе с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", иранским спутником "Хайям" и 16 малыми космическими аппаратами. Иранский космический аппарат дистанционного зондирования Земли был успешно выведен на целевую орбиту.