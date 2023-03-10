СМИ: Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования

Запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-4C с космодрома Тайюань на севере страны

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Китай в пятницу успешно вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Tianhui-6. Об этом сообщила газета "Чжунго хантяньбао".

Как уточняется на странице издания в социальной сети WeChat, запуск был осуществлен при помощи ракеты CZ-4C в 06:41 по пекинскому времени (01:41 мск) с космодрома Тайюань на севере страны. Он стал 465-м для носителей данной серии.

Спутники Tianhui-6, как отмечается, будут использоваться для составления географических карт, изучения залежей природных ресурсов и проведения научных экспериментов.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за 12 месяцев он занял второе место после США.