Роскосмос продолжит работы по разработке многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ"

Как сообщили в госкорпорации, завершить техническое проектирование планируется до конца 2024 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роскосмос принял решение о продолжении разработки перспективной многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ". Об этом в пятницу сообщили в госкорпорации.

"9 марта 2023 года подписан государственный контракт на разработку технического проекта на перспективный комплекс "Амур-СПГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале Роскосмоса.

По данным госкорпорации, на стадии технического проектирования необходимо будет рассмотреть возможность использования ракеты для выведения на орбиту пилотируемых кораблей. Этот вопрос предстоит изучить специалистам Ракетно-технического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос).

Как отметили в госкорпорации, завершить техническое проектирование ракеты-носителя планируется до конца 2024 года.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.