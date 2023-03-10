В московском Музее космонавтики откроется выставка "Секретный конструктор"

Мероприятие будет приурочено к 90-летию конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Выставка "Секретный конструктор" откроется 15 марта в московском Музее космонавтики. Мероприятие будет приурочено к 90-летию советского и российского ученого, конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова, сообщили ТАСС в пятницу в учреждении.

"В Музее космонавтики впервые будет проводиться выставка, посвященная Герберту Ефремову. Его юбилей является прекрасным поводом открыть завесу секретности, долгие годы укрывавшую имя выдающегося конструктора и уникальные изделия, созданные при его участии и под его руководством. Специально к открытию выставки Музей космонавтики запустит в фойе подборку архивных фотографий Герберта Ефремова в цифровом проекте "Река времени", созданном вместе с информационным агентством России ТАСС", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что на выставке будут представлены макеты военной и космической техники, созданные при участии и под руководством Ефремова, а также редчайшие снимки, архивные материалы и личные вещи. Впервые будут демонстрироваться предметы, раскрывающие историю разработки в ОКБ-52 орбитальных пилотируемых станций, в которой Ефремов принимал непосредственное участие. Это порядка 20 вещественных реликвий по программе "Алмаз" ("Салют"), которые станут частью постоянной экспозиции музея, переданных в дар музею ВПК "НПО машиностроения". Выставка продлится до 15 мая 2024 года.

О музее и конструкторе

Как отметили в пресс-служба, роль Ефремова в прогрессе науки и техники была и остается известной лишь узкому кругу лиц, хотя он является автором более 80 изобретений, а также многочисленных научных работ по специальной тематике.

На протяжении 50 лет Герберт Александрович принимал непосредственное участие и руководил созданием целого ряда космических систем и аппаратов: знаменитых орбитальных пилотируемых станций комплекса "Алмаз", которые мы знаем под именами "Салют-2" (1973), "Салют-3 (1974), "Салют-5" (1976), серий научных спутников-лабораторий "Протон", первых в мире маневрирующих спутников типа "Полет", автоматических станций "Алмаз", малых космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли и морской космической разведки.

Музей космонавтики в Москве - один из крупнейших научно-технических музеев России. Его история началась в 1964 году, когда на карте Москвы появился монумент "Покорителям космоса". Сегодня Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев Департамента культуры города Москвы.

Современная экспозиция состоит из восьми экспозиционных залов. Коллекция музея насчитывает более 100 тыс. единиц хранения: образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателию, нумизматику, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики.