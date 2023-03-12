Crew Dragon с Анной Кикиной приводнился у побережья США

На борту также находились астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-5 приводнился в субботу в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Crew Dragon сел на воду в 21:02 по времени восточного побережья США (05:02 мск 12 марта). На борту корабля на землю вернулась россиянка Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката.

Crew Dragon с экипажем миссии Crew-5 стартовал к МКС с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида) 5 октября. На следующий день он в автоматическом режиме совершил стыковку с орбитальной станцией.

Экипаж миссии Crew-5 пробыл на орбите более пяти месяцев. Crew Dragon 11 марта отстыковался от Международной космической станции. Первоначально отстыковка должна была состояться 9 марта, однако дважды переносилась из-за погодных условий в месте приводнения.

После отбытия Crew-5 на МКС продолжают работу космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан ан-Неяди.