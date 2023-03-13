Ракета "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с Байконура

Разгонный блок отделился от третьей ступени и выводит спутник на заданную орбиту

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником-ретранслятором "Луч-5Х" стартовала с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Сегодня в 02:13:00 мск с 200-й площадки космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Луч-5Х", - сообщили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, ракета отработала в штатном режиме. Разгонный блок отделился от третьей ступени "Протона-М" и в настоящий момент выводит спутник на заданную орбиту.

Данный пуск стал четвертым стартом российских ракет-носителей в текущем году. Для "Протона-М" это 115-й полет, для "Бриза-М" - 107-й. И ракета, и разгонный блок изготовлены Центром им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос).

Многофункциональная космическая система ретрансляции "Луч" была принята в опытную эксплуатацию в феврале 2016 года. В частности, система обеспечивает обмен данными между российским сегментом Международной космической станции и Центром управления полетами.