NASA запрашивает бюджет в 2024 финансовом году в размере более $27 млрд

На общие системы освоения космоса в ведомстве просят $7,9 млрд

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запрашивает на 2024 финансовый год (начинается 1 октября 2023 года) бюджет в размере $27,185 млрд, что практически на 2 млрд больше по сравнению с предыдущим фискальным годом. Это следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте NASA.

На общие системы освоения космоса в ведомстве просят $7,9 млрд, на развитие программы лунной миссии Artemis требуется $3,2 млрд, а на программу по Марсу - $161 млн.

На прошлой неделе Белый дом обнародовал проект бюджета США на 2024 финансовый год. В понедельник отдельные ведомства предоставляют подробную информацию о целях и задачах, на которые запрашиваются средства в данном документе.