ЦНИИмаш выявил свыше 16 тыс. сближений МКС и спутников РФ с опасными объектами в 2022 году

По словам советника гендиректора головного научного института Роскосмоса Максима Пенькова, на основе информации от АСПОС ОКП было выполнено пять маневров уклонения МКС от космического мусора

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве (АСПОС ОКП) в 2022 году зафиксировала более 16 тыс. сближений МКС и российских космических аппаратов с опасными объектами на орбите. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора АО "ЦНИИмаш" Максим Пеньков.

"Автоматизированная система предупреждения хорошо зарекомендовала себя в работе. Так, только за 2022 год выявлено более 16 тысяч опасных сближений Международной космической станции (МКС) и космических аппаратов российской орбитальной группировки с потенциально опасными космическими объектами", - сообщил Пеньков.

По словам советника гендиректора головного научного института Роскосмоса, на основе информации от АСПОС ОКП было выполнено 5 маневров уклонения МКС от космического мусора, что "предотвратило потерю уникального космического комплекса стоимостью более $200 млрд, а также обеспечило сохранение жизни и здоровья экипажа станции".

АСПОС ОКП функционирует с 2016 года. В ее состав входят наземные пункты наблюдения, комплекс сбора и обработки данных. В РФ планируется создание обновленной автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая получит название "Млечный Путь", ее концепция была утверждена в начале прошлого года. Она будет включать 65 телескопов, а также космический сегмент.