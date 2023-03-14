В России наблюдают постоянные атаки на спутники с целью заглушить или подменить сигнал

По словам генерального директора ФГУП "Космическая связь" Алексея Волина, в РФ создают программно-аппаратный комплекс, который позволяет определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, ориентированной на спутник

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия наблюдает в последнее время постоянные попытки с сопредельной территории заглушить или подменить спутниковый сигнал. Об этом сообщил во вторник генеральный директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин.

По его словам, в РФ создается программно-аппаратный комплекс, который позволяет определить наличие целенаправленной злонамеренной помехи, ориентированной на спутник.

"К сожалению, в последнее время это приобрело особую актуальность, поскольку с сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку, <...> есть попытки подмены сигнала, есть попытки его заглушить", - сказал Волин на форуме цифровой трансформации "Современный IТ-ландшафт российской экономики. Движение к цифровому суверенитету" в рамках Недели российского бизнеса - 2023.

По его словам, ранее открытые целенаправленные помехи не были ориентированы на космические аппараты гражданского назначения, но в текущих условиях тема стала актуальной, поэтому потребовалось создание специального программно-аппаратного комплекса. "Здесь самое главное - определить: это целенаправленная помеха или просто случайная", - сказал Волин, пояснив, что от этого будет зависеть степень и быстрота реагирования. "Надеемся, что до конца года эту штуку сделаем", - добавил он.