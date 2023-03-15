Корабль Cargo Dragon с грузами стартовал к МКС с космодрома во Флориде

Он должен доставить на орбитальную станцию продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила во вторник запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем Cargo Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС) в рамках 27-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 20:30 по времени восточного побережья США (03:30 среды мск). Ожидается, что стыковка корабля с МКС состоится 16 марта в 07:52 (14:52 мск). Корабль должен доставить на орбитальную станцию более 2,8 тонны грузов, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.

На орбите сейчас находятся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин (спецкор ТАСС на МКС) и Андрей Федяев, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург и астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди.