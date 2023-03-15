Российские космонавты будут проходить вертолетную подготовку на Eurocopter AS 350

Сейчас в общекосмическую подготовку входят тренировки на центрифуге, в сурдокамере, двухсуточное выживание в лесисто-болотистой местности зимой, полеты с кратковременным созданием невесомости, прыжки с парашютом и другие

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта дало Центру подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина разрешение на реализацию программы первоначальной подготовки пилотов вертолета Eurocopter AS 350. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ЦПК.

Ранее глава ЦПК Максим Харламов сообщил в интервью ТАСС, что вертолетная подготовка космонавтов использовалась порядка 40 лет назад, но необходимость вернуться к вертолету как к элементу обучения появилась снова.

"Федеральное агентство воздушного транспорта выдало Центру подготовки космонавтов сертификат о соответствии требованиям авиационных правил в обучении специалистов по программам летной подготовки. ЦПК допущен к реализации первоначальной подготовки пилотов на вертолете Eurocopter AS 350", - говорится в сообщении.

Сейчас в общекосмическую подготовку космонавтов входят тренировки на центрифуге, в сурдокамере, двухсуточное выживание в лесисто-болотистой местности зимой, полеты с кратковременным созданием невесомости, прыжки с парашютом и другие.