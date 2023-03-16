Индия намерена начать отправку туристов в космос с 2030 года

Глава индийского космического ведомства Шридхара Паникер Сомнатх сообщил, что цена за билет, вероятно, составит порядка $700 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 марта. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена к 2030 году начать полеты туристов в космическое пространство. Как сообщил журналистам глава индийского космического ведомства Шридхара Паникер Сомнатх, ISRO уже ведет работы над туристическим модулем.

"В настоящее время ведутся работы над собственным индийским модулем для космического туризма, который будет безопасным и многоразовым", - приводит в четверг слова Сомнатха газета Hindustan Times.

"Цена за билет, вероятно, составит около 60 млн рупий (порядка $700 тыс.). Люди, которые отправятся в это путешествие, также смогут называть себя астронавтами", - добавил Сомнатх. По его мнению, это конкурентоспособные цены.

Глава ISRO при этом не уточнил, на какую высоту планируется поднимать туристов и как много времени они будут проводить в космическом пространстве.

По мнению руководства ISRO, эта программа упрочит положение Индии на мировом рынке космических услуг.