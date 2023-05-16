В NASA заявили о космической гонке США и Китая

В Вашингтоне опасаются, что Пекин может первым заявить права на некоторые территории Луны

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты сейчас находятся в состоянии космической гонки с Китаем в связи с лунными программами двух стран, а также опасаются, что китайцы могут первыми заявить права на некоторые территории Луны. С таким утверждением выступил во вторник глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон на слушаниях в Сенате Конгресса.

"Мы находимся в состоянии космической гонки с Китаем", - сказал он, отметив, что "эта очень серьезная космическая гонка" касается полетов на Луну.

Нельсон пояснил, что на Южном полюсе Луны, как предполагают в NASA, могут находиться вода, водород и кислород. "Я бы не хотел, чтобы мы были там вторыми", - отметил глава управления. В таком случае, утверждал Нельсон, Китай может заявить свои исключительные права на эти объекты на Луне. "Я бы не хотел, чтобы они добрались туда первыми, а потом заявили, что это их территория на Южном полюсе [Луны]", - сказал Нельсон.

В январе 2004 года Госсовет КНР утвердил национальную программу по исследованию Луны. Очередной прорыв страна сделала в январе 2019 года, когда китайский космический аппарат впервые достиг ее обратной стороны. Миссию выполнила межпланетная автоматическая станция "Чанъэ-4" с луноходом "Юйту-2". Он проехал по поверхности естественного спутника Земли более 1 тыс. метров и получил множество ценной информации.