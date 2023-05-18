18 мая, 11:07

Совет ПА ОДКБ принял заявление по предотвращению гонки вооружений в космосе

Парламентарии выступилиза повышение предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях в полном соответствии с нормами и принципами международного права

МИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) принял на заседании в четверг заявление по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

В заявлении парламентарии выступают за повышение предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

"Выражаем намерение активно содействовать усилиям международного сообщества по сохранению космического пространства свободным от оружия любого вида и уверенность в том, что запрет на его размещение в космосе, а также на применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов или с их помощью предотвратит возникновение серьезной угрозы международному миру и безопасности человечества", - указано в документе. 

© Информационное агентство ТАСС
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