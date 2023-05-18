Космонавты на МКС провели УЗИ пищеварительной системы

Результаты исследования передали медицинским специалистам

МКС, 18 мая. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели в невесомости эксперимент с ультразвуковым исследованием различных отделов желудочно-кишечного тракта, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин в четверг.

По его словам, сначала были установлены датчики, чтобы снять ЭКГ. Затем космонавт Сергей Прокопьев провел УЗИ Петелину с помощью аппарата, разработанного с учетом космических условий. Исследование проводилось до еды и после. Его результаты передали медикам.

"Специалисты на Земле говорят, что для них это очень ценные данные ввиду продления срока нашей экспедиции", - пояснил Петелин, добавив, что исследование уже проводилось трижды, его предстоит выполнить еще раз.

Эксперимент "Спланх" подразумевает исследование особенностей структурно-функционального состояния различных отделов желудочно-кишечного тракта, чтобы выявить специфику изменений пищеварительной системы, которые могут возникать в условиях космического полета. Для проведения эксперимента был специально разработан аппарат УЗИ. Постановщиком эксперимента является Институт медико-биологических проблем Российской академии наук.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.