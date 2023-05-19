В Роскосмосе сообщили об отсутствии решения стран-партнеров по сведению МКС с орбиты

При этом в госкорпорации напомнили, что глава NASA Билл Нельсон заявил о создании к 2030-2031 годам технических средств для выполнения этой операции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Официального решения стран - участниц проекта Международной космической станции (МКС) о сроках сведения объекта с орбиты к настоящему времени нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Что касается завершения эксплуатации станции, то к настоящему времени не существует какого-либо официального (формального) решения партнеров по программе МКС о сведении станции с орбиты в 2030-2031 годах", - отметили в госкорпорации.

При этом в Роскосмосе напомнили, что глава NASA Билл Нельсон заявил о создании к 2030-2031 годам технических средств для выполнения операции. В настоящий момент международные партнеры продлили эксплуатацию станции до 2030 года, а правительство РФ - до 2028 года.

"При этом следует отметить, что сроки эксплуатации МКС уже продлевались партнерами по программе несколько раз (трижды, если быть точным). За время эксплуатации станция продемонстрировала свою надежность и безопасность", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что решения, касающиеся работы станции, принимаются всеми партнерами на основе консенсуса, а Роскосмос, в свою очередь, находится в постоянном контакте с зарубежными партнерами.

Ранее в интервью агентству Reuters Нельсон заявил, что рассчитывает на сотрудничество России и США по проекту МКС до 2030 года. В опубликованном в марте запросе бюджета NASA на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года) говорится о финансировании работы МКС как минимум до 2030 года. 12 апреля текущего года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года. Позже глава российской госкорпорации проинформировал страны - партнеры по МКС об этом решении.

Участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).