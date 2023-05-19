Роскосмос оценил объем затрат России на сведение МКС с орбиты

В госкорпорации подчеркнули, что распределение ответственности является предметом обсуждения и одним из ключевых вопросов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 15% от общих расходов на сведение Международной космической станции (МКС) с орбиты составят расходы России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В настоящее время масса российского сегмента составляет примерно 15% от общей массы станции. Соответственно, согласно упомянутой выше договоренности, и доля затрат российской стороны от общих затрат по сведению МКС с орбиты должна составлять около 15%", - отметили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что распределение ответственности является предметом обсуждения и одним из ключевых вопросов. "Мы стремимся реализовать принцип "распределения ответственности за сведение станции с орбиты пропорционально массе сегментов - российского и американского", такая договоренность была достигнута между руководителями программ МКС Роскосмоса и NASA в 2014 году", - добавили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что Роскосмос вместе с американскими коллегами разработали проект технического документа, который регламентирует процесс сведения МКС с орбиты.

В апреле в интервью агентству Reuters директор NASA Билл Нельсон заявил, что рассчитывает на сотрудничество России и США по проекту МКС до 2030 года. В опубликованном в марте запросе бюджета NASA на 2024 финансовый год (с 1 октября 2023 года до 30 сентября 2024 года) говорится о финансировании работы МКС как минимум до 2030 года. 12 апреля гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство России продлило работу на МКС до 2028 года. Позже глава российской госкорпорации проинформировал страны - партнеры по МКС об этом решении.

Участниками проекта МКС являются 14 стран: Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).