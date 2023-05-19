Получены первые снимки самого яркого квазара текущей Вселенной

Объект удален от Земли на 9,4 млрд световых лет

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российско-европейская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" получила первые рентгеновские снимки квазара SMSS J1144-4308, самого яркого активного ядра галактики в ранней Вселенной, который удален от Земли на 9,4 млрд световых лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба британского Королевского астрономического общества (RAS).

"Мы были удивлены, что никто в прошлом не пытался проводить наблюдения за этим квазаром. Он интересен тем, что он одновременно является самым ярким объектом ранней Вселенной и при этом он расположен относительно близко к Земле, что дало нам уникальную возможность детально изучить то, как выглядят столь мощные квазары", - заявил научный сотрудник Тулузского университета (Франция) Элиас Каммун, чьи слова приводит пресс-служба RAS.

Квазары представляют собой самые яркие объекты во Вселенной. По своей сути они являются сверхмассивными черными дырами, которые активно поглощают материю и выбрасывают часть ее в виде джетов, пучков раскаленной плазмы, разогнанной до околосветовых скоростей. Сейчас астрономы активно изучают квазары по той причине, что их выбросы предположительно играют ключевую роль в остановке процессов звездообразования в примерно половине галактик Вселенной.

Каммун и его коллеги провели первые долгие наблюдения и получили первые детальные рентгеновские снимки самого яркого квазара текущей Вселенной, объекта SMSS J1144-4308. Он расположен в созвездии Центавра на расстоянии в 9,4 млрд световых лет от Земли и мы его видим в том состоянии, в котором он находился примерно через 6 млрд лет после Большого Взрыва.

Уникальные особенности квазара

По текущим оценкам астрономов, этот объект является самым ярким квазаром за последние 9 млрд лет существования мироздания. Это делает его ближайшим аналогом ярчайших квазаров Вселенной, существовавших в ее юности. Руководствуясь подобными соображениями, исследователи проследили за проявлениями активности SMSS J1144-4308 при помощи данных, которые собирались европейским телескопом eROSITA на борту "Спектра-РГ" во время составления детальной рентгеновской карты Вселенной.

До его отключения в начале весны 2022 года, телескоп eROSITA успел несколько раз полностью просканировать все ночное небо, в том числе и ту точку, где находится квазар SMSS J1144-4308. Это позволило ученым проследить за тем, как менялась яркость и свойства рентгеновского излучения этого объекта на протяжении двух лет, а также уточнить массу сверхмассивной черной дыры - она примерно в 10 млрд раз тяжелее Солнца. Каждый год этот показатель увеличивается на 100 масс Солнца.

В дополнение к этому, ученые открыли необычную особенность SMSS J1144-4308 - яркость рентгеновского свечения этого квазара сильным образом колебалась как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Это совершенно не типично для более далеких активных ядер галактик, за которыми ученые наблюдали при помощи оптических телескопов - сила их свечения остается стабильной на протяжении нескольких месяцев или даже лет.

Последующие наблюдения за SMSS J1144-4308, как надеются исследователи, помогут им раскрыть причины высокой изменчивости в силе рентгеновского свечения этого объекта. Это позволит астрономам выяснить, может ли что-то аналогичное происходить и в активных ядрах галактик, существовавших в ранней Вселенной, за которыми мы пока не можем наблюдать в рентгене, подытожили ученые.