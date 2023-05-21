Ракету-носитель с кораблем "Прогресс МС-23" установили на стартовый стол Байконура

Специалисты "Роскосмоса" продолжают ее подготовку к пуску

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-23" установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Об этом в воскресенье сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23" была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт "Союза-2.1а" намечен на 15:56 мск 24 мая. На корпус ракеты нанесены изображения, посвященные 300-летию города Перми и 60-летию полета Валентины Терешковой - первой женщины в космосе. Ракета-носитель выведет на орбиту корабль "Прогресс МС-23". Он должен доставить на МКС 2 491 кг грузов, среди которых 499 кг топлива дозаправки, 630 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 322 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

Также на корабле отправится универсальное рабочее место УРМ-Д, которое предстоит установить снаружи служебного модуля "Звезда" в ходе внекорабельной деятельности, и наноспутник "Парус", изготовленный студентами МГТУ им. Баумана.

Как сообщили ТАСС в Институте медико-биологических проблем РАН, на грузовом корабле на станцию отправится питание для российских космонавтов. Из первых блюд для космонавтов приготовили борщи, овощные супы, харчо и супы-пюре. На орбиту будут доставлены и сублимированные вторые блюда: гречневая и рисовая каши, макароны с грибами, омлеты, овощное рагу, салаты, творог. Традиционно в рацион экипажа будут включены консервы, напитки, фруктовые концентраты, сладости и хлеб, в том числе медовая коврижка, которую космонавты неоднократно использовали в качестве основного ингредиента для создания самодельных тортов на борту станции.

Ранее в службе психологической поддержки экипажа МКС сообщили ТАСС, что "Прогресс МС-23" также доставит на станцию подарок для спецкора агентства, космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, который 10 июля отметит 40-й день рождения. В службе не стали уточнять, какой именно подарок получит космонавт.

О продленной миссии

Миссия космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио была продлена до сентября из-за разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегуляции корабля "Союз МС-22", которая произошла 15 декабря 2022 года перед выходом в открытый космос. После анализа ситуации госкомиссия решила спустить поврежденный "Союз" в беспилотном режиме, а космонавтов вернуть на корабле "Союз МС-23".