Ракета-носитель Falcon 9 запустила к МКС корабль Crew Dragon с экипажем на борту

За время почти двухнедельной миссии экипаж проведет более 20 научных и технологических экспериментов

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 произвела в воскресенье запуск космического корабля компании SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с экипажем из четырех человек. Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:37 по местному времени (00:37 мск). Командиром экипажа является экс-астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пегги Уитсон, совершившая три полета на станцию и являющаяся рекордсменом NASA по совокупному времени пребывания на орбите - 665 дней. В составе команды также предприниматель Джон Шоффнер, саудовские космонавты Али аль-Карни и Райяна Барнауи. За время почти двухнедельной миссии экипаж проведет более 20 научных и технологических экспериментов.

В апреле 2022 года NASA и компания Axiom Space осуществили первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа. Бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти, а также бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля, уже на следующий день космические туристы были на станции. Пробыть на ней они должны были порядка 10 дней, однако из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды, которые могли помешать подобрать экипаж в океане, отстыковку пришлось переносить несколько раз, поэтому в общей сложности экипаж Ax-1 пробыл на станции 15 дней.