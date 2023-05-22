Госкомиссия одобрила вывоз ракеты на стартовый стол перед запуском спутника "Кондор-ФКА"

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" №1 запланировали на 27 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госкомиссия приняла решение о вывозе и установке ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" №1 на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом в понедельник сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня на космодроме Восточный специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1. Позже государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе площадки 1С 23 мая", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" №1 намечен на 00:14 мск 27 мая. В задачи спутника будут входить картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Аппарат сможет при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 метра и обследовать земную поверхность в полосе до 120 километров в обзорном режиме.

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор", ведется изготовление двух "Кондор-ФКА" для Роскосмоса.