23 мая, 01:36

Ракету со спутником "Кондор-ФКА" установили на стартовый стол Восточного

В задачи спутника будут входить картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-2.1а" с первым гражданским радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №1 установили на стартовый стол космодрома Восточный. Об этом во вторник сообщили в Роскосмосе.

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"Ракета "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вывезена на стартовый комплекс Восточного", - говорится в сообщении госкорпорации.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" намечен на 00:14 мск 27 мая. В задачи спутника будут входить картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов. Аппарат сможет при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 м и обследовать поверхность планеты в полосе до 120 км в обзорном режиме.

Как сообщали в понедельник в Роскосмосе, это будет второй пуск ракеты семейства "Союз-2" полностью на новом и высокоэкологичном горючем, нафтиле, и первый для модификации "Союз-2.1а". Применение экологически безопасного типа углеводородного горючего будет способствовать уменьшению вредных выбросов и заметному увеличению массы выводимой на орбиту полезной нагрузки.

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная НПО машиностроения для различных заказчиков. В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор", ведется изготовление двух аппаратов "Кондор-ФКА" для Роскосмоса. 

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