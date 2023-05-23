НПО Лавочкина до конца года изготовит три экспериментальных спутника

На них предстоит отработать потоковую линию производства, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Три экспериментальных малых космических аппарата (МКА) изготовят в этом году в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (НПО Лавочкина, входит в Роскосмос). На них предстоит отработать потоковую линию производства, сообщили во вторник в госкорпорации.

"В текущем году в НПО Лавочкина планируется изготовить три экспериментальных космических аппарата, на которых предстоит отработать потоковую производственную линию", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе госкорпорации, в рамках сотрудничества с Московским авиационным институтом (МАИ) команду НПО Лавочкина ждет программа, в которую войдет отработка практических навыков для организации серийного производства МКА на базе предприятия.

Образовательной программе предшествовал рабочий визит ректора института Михаила Погосяна в НПО Лавочкина. "Руководство МАИ ознакомилось с цехом окончательной сборки космических аппаратов, контрольно-испытательной станцией и музеем предприятия", - заключили в госкорпорации.