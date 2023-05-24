Запуск южнокорейской ракеты "Нури" отложили из-за технических проблем

Первый замминистра науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея О Тхэ Сок ранее отмечал, что погодные условия и проведенная подготовка позволяли провести запуск в соответствии с планом

СЕУЛ, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Корея решило отложить из-за технических проблем запуск ракеты-носителя "Нури", который был запланирован на 18:24 по местному времени (12:24 мск). Об этом сообщило агентство Yonhap.

До этого первый заместитель министра науки и информационно-коммуникационных технологий О Тхэ Сок заявил, что по состоянию на 14:00 по местному времени (08:00 мск) погодные условия и проведенная подготовка позволяли провести запуск в соответствии с планом.

Ранее Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея сообищло, что во время подготовки к запуску была обнаружена техническая неисправность, было созвано совещание комитета по подготовке к запуску.