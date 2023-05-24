Госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты "Союз" с кораблем "Прогресс МС-23"

Старт ракеты намечен на 15:56 мск

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в среду пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-23". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

"Госкомиссия на Байконуре допустила ракету "Союз-2.1а" к заправке, трансляция пуска начнется в 15:30 мск", - говорится в сообщении госкорпорации. Старт ракеты, на которую нанесены изображения, посвященные 300-летию города Перми и 60-летию полета Валентины Терешковой, намечен на 15:56 мск. Примерно через девять минут после пуска корабль будет выведен на орбиту. Полет до МКС займет примерно 3 часа 25 минут. Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" запланирована около 19:21 мск того же дня.

Корабль "Прогресс МС-23" должен доставить на МКС 2 491 кг грузов, среди которых 499 кг топлива дозаправки, 630 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 322 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

В Институте медико-биологических проблем РАН ранее рассказали ТАСС, что космонавтам на МКС доставят основные рационы и дополнительные наборы продуктов для каждого из членов экипажа, в том числе азу, белугу натуральную, дробленую бруснику, карбонад, мясо в белом соусе, омлет, баранину с овощами, запеканку с мясом и овощами, разные виды супов, сублимированные вторые блюда, фруктовые концентраты, хлебобулочные изделия - бородинский и ржаной хлеб, медовую коврижку, которую российские космонавты неоднократно использовали в качестве основного ингредиента для создания различных самодельных тортов.

К 40-летию космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, который является спецкором ТАСС, на корабле "Прогресс МС-23" будет отправлен подарок, подготовленный его родными и близкими. В службе психологической поддержки экипажа ТАСС не уточнили, какой подарок, - "чтобы не испортить сюрприз".

Еще одним грузом, который доставит на МКС корабль, станет студенческий наноспутник для проведения эксперимента "Парус-МГТУ" (постановщик - Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана. Российским космонавтам предстоит запустить его во время одного из выходов в открытый космос для отработки технологии развертывания солнечного паруса.