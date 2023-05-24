"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23" стартовал с Байконура

Полет до МКС займет около 3 часов 25 минут

КОРОЛЕВ /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-23" стартовала с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами в среду.

Примерно через девять минут корабль вывели на орбиту. Полет до МКС займет около 3 часов 25 минут. Стыковка с малым исследовательским модулем "Поиск" запланирована около 19:21 мск того же дня.

Это второй запуск корабля "Прогресс МС" в 2023 году. На "Союз-2.1а" нанесены изображения, посвященные 300-летию города Перми и 60-летию полета Валентины Терешковой - первой женщины в космосе.

Корабль "Прогресс МС-23" должен доставить на МКС 2 491 кг грузов, среди которых 499 кг топлива дозаправки, 630 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 322 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, подарок для космонавта Дмитрия Петелина, который в июле отметит 40-й день рождения, а также спутник "Парус", который российским космонавтам предстоит запустить во время одного из выходов в открытый космос для отработки технологии развертывания солнечного паруса.

В новость были внесены изменения (16:09 мск) — добавлена информация о выводе корабля на орбиту.