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Корабль "Прогресс МС-23" с едой, спутником и другими грузами на борту причалил к МКС

"Прогресс МС-23" причалил к станции в автоматическом режиме

КОРОЛЕВ /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-23", который был запущен в среду с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС, передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

Корабль "Прогресс МС-23" доставил на МКС 2 491 кг грузов, среди которых 499 кг топлива для дозаправки, 630 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 322 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды.

В Институте медико-биологических проблем РАН ранее рассказали ТАСС, что на корабле находятся продукты для экипажа. Традиционно в рацион экипажа будут включены консервы, напитки, фруктовые концентраты, сладости и хлеб, в том числе медовая коврижка, которая является одним из традиционных ингредиентов для создания самодельных тортов на станции. К 40-летию космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина, который является спецкором ТАСС, "Прогресс МС-23" доставил на станцию подарок, подготовленный его родными и близкими.

Также на корабле прибыло универсальное рабочее место УРМ-Д, которое предстоит установить снаружи служебного модуля "Звезда" в ходе внекорабельной деятельности, и наноспутник "Парус", изготовленный студентами МГТУ им. Баумана. 

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