Космонавты на МКС выгрузили из прибывшего "Прогресса" посылки от родных и свежие овощи

На 25 мая также запланирован разбор оборудования для экспериментов

МКС, 25 мая. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приступили к разгрузке транспортного корабля "Прогресс МС-23", который в среду пристыковался к модулю "Поиск", передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, после открытия люков космонавты почувствовали запах цитрусовых, которые находились в корабле. "В этот раз нам приготовили необычный сюрприз - свежие томаты. Раньше такого в нашем рационе не было", - рассказал Петелин.

Вечером в среду космонавты начали распаковывать посылки от родных, несмотря на позднее время. На четверг запланирован разбор оборудования для экспериментов.

Корабль "Прогресс МС-23" доставил на МКС 2 491 кг грузов, среди которых 499 кг топлива для дозаправки, 630 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 322 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке: средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды. Корабль доставил рационы питания, наноспутник "Парус", универсальное рабочее место УРМ-Д и другие грузы.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.