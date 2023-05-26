Три из восьми спутников южнокорейской ракеты "Нури" пока не вышли на связь

Власти республики пытаются с ними связаться

СЕУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Пять из восьми спутников, запущенных в космос в четверг на южнокорейской ракете "Нури", вышли на связь с Землей, власти Республики Корея пытаются связаться с оставшимися тремя. Об этом в пятницу сообщило Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Первый сигнал от главного спутника NEXTSat-2, предназначенного для наблюдения за уровнем радиации в космосе, пришел на станцию Король Седжон в Антарктике в четверг в 19:07 (13:07 мск). В 19:58 по местному времени он связался со станцией в Республике Корея, NEXTSat-2 смог поддержать двустороннюю связь семь раз. Спутник работает штатно, указали в ведомстве. Третий запуск ракеты "Нури" состоялся в 18:24 по местному времени в четверг c космодрома Наро в Республике Корея.

С наземными станциями сумели связаться два из четырех спутников разработки Корейского института астрономии и космических наук под общим названием SNIPE. Вышли на контакт еще два из трех кубсатов, разработанных частными компаниями. Всего на борту "Нури" было восемь спутников южнокорейского производства, NEXTSat-2 и семь кубсатов. Их общая масса со вспомогательной аппаратурой достигала 504 кг. В министерстве подчеркнули, что намерены продолжить усилия по установлению связи с тремя оставшимися спутниками.

Нынешний запуск ракеты "Нури" был третьим, ранее власти указывали, что он отличается от предыдущих своим "коммерческим характером" - на орбиту выведены спутники, в том числе частных компаний, с практической целью. В четверг министерство науки и информационно-коммуникационных технологий признало запуск успешным.

В октябре 2021 года состоялся первый пуск ракеты "Нури" полностью южнокорейской разработки. Она сумела достичь заданной высоты 700 км, но вывести макет спутника на орбиту не удалось. 21 июня 2022 года состоялся второй - успешный - запуск. Южная Корея вывела на орбиту макет спутника массой 1,3 тонны, спутник для проверки характеристик полета и четыре кубсата. Президент Юн Сок Ёль заявил тогда , что данное событие открыло стране "дорогу в космос". Республика Корея с 2010 года вложила в разработку этой 200-тонной ракеты около $1,5 млрд.