Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 12 июня

В ИПМ РАН рассказали, что диаметр астероида 1994 XD превышает 500 м

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Астероид 1994 XD, диаметр которого превышает 500 м, 12 июня приблизится к Земле на расстояние 3,1 млн км. Об этом говорится в пятницу в сообщении Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

"12 июня 2023 года крупный (диаметром более 500 метров) потенциально опасный астероид (488453) 1994 XD сблизится с Землей. Астероид (488453) 1994 XD пройдет на расстоянии 3,1 миллиона километров, что примерно в 8 раз превышает среднее расстояние до Луны", - сообщается в Telegram-канале института.

Как уточнили в ИПМ РАН, объект был обнаружен в обсерватории Китт-Пик 1 декабря 1994 года.