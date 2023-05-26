Первый российский спутник "Кондор-ФКА" 27 мая выведут на орбиту с космодрома Восточный

Старт ракеты назначен на 00:14 мск

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первый гражданский радиолокационный спутник "Кондор-ФКА" №1 будет выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" в субботу с космодрома Восточный. Космический аппарат предназначен для обеспечения круглосуточного всепогодного зондирования континентальных районов Земли и акватории Мирового океана.

В пресс-службе Роскосмоса журналистам сообщили, что старт ракеты назначен на 00:14 мск 27 мая. Примерно через девять минут головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника "Кондор-ФКА" отделится от третьей ступени ракеты. Дальнейшее выведение продолжится разгонным блоком. Выведение на целевую орбиту займет 1 час 5 минут. В 2023 году это будет восьмой пуск российской ракеты-носителя и первый пуск с Восточного.

Серия спутников "Кондор"

"Кондор" - серия малых спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), разработанная Военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения" (НПО машиностроения) в интересах Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, а также иностранных заказчиков. Российские аппараты имеют обозначение "Кондор", экспортные версии - "Кондор-Э". В задачи спутников входят картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов.

В 2013-2014 годах были запущены два спутника "Кондор". Запуск аппарата "Кондор-ФКА" №2 планируется на июнь 2024 года. В настоящее время НПО машиностроения продолжает заниматься разработкой спутника "Кондор-ФКА-М", предназначенного для поиска природных ископаемых.

Как заявлял генеральный конструктор предприятия Александр Леонов, космический аппарат может быть запущен на орбиту в 2025 году. Специалист отмечал, что сроки запуска неизвестны по причине постоянных секвестров бюджета Роскосмоса.

Спутник для прогнозов и мониторинга

"Кондор-ФКА" разработан НПО машиностроения с учетом самых передовых мировых технологий в космической сфере для решения задач социально-экономического развития Российской Федерации. Масса спутника составляет 1 050 кг. Срок активного существования "Кондор-ФКА" составляет пять лет. Предполагается, что космический аппарат выведут на орбиту на высоте 500-550 км от поверхности Земли.

Спутник будет осуществлять картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг, а также разведку природных ресурсов. Аппарат сможет при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 метра и обследовать земную поверхность в полосе до 120 километров в обзорном режиме.

В частности, "Кондор-ФКА" будет работать в целях прогнозирования, мониторинга и информационного обеспечения мероприятий по ликвидации последствий наводнений, лесных пожаров, снежных лавин и других чрезвычайных ситуаций природного характера. В Роскосмосе сообщали, что спутник будет способствовать эффективному определению масштабов разливов нефтепродуктов по водной поверхности. Еще одна задача спутника - мониторинг динамики развития загрязнения акваторий нефтепродуктами и сточными водами.

Сейчас в гражданскую группировку входят оптические спутники дистанционного зондирования Земли, которые не могут "видеть" ночью, также им мешают облака. Радиолокационные спутники могут наблюдать поверхность Земли в любое время года и при любых погодных условиях. Облака не являются помехой для подобных аппаратов: они прекрасно "видят" сквозь них. "Кондор-ФКА" является первым гражданским радиолокационным спутником.

От керосина к нафтилу

В Роскосмосе отмечали, что это будет второй пуск ракеты семейства "Союз-2" полностью на новом высокоэкологичном типе углеводородного горючего с применением полимерных присадок, нафтиле, и первый для модификации "Союз-2.1а". Его использование поспособствует уменьшению вредных выбросов и заметному увеличению массы выводимой на орбиту полезной нагрузки.

Нафтил практически не токсичен, более безопасен в обращении, а в случае утечек или разливов представляет гораздо меньшую угрозу для окружающей среды. Одной из главных причин перехода на нафтил с керосина стало истощение Анастасиевско-Троицкого месторождения (Краснодарский край).

Впервые полностью на нафтиле была запущена ракета "Союз-2.1б" в октябре 2022 года. Ранее нафтилом заправляли только третью ступень "Союза-2.1б" и вторую ступень "Союза-2.1в".