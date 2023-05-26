Госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты "Союз" со спутником "Кондор-ФКА"

Этот спутник может получать снимки земной поверхности круглые сутки при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 26 мая. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в субботу пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №1, который может получать снимки земной поверхности круглые сутки при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня на космодроме Восточный государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" №1 и ее пуск с площадки 1С 27 мая 00:14:51 по московскому времени", - говорится в сообщении Роскосмоса.

"Кондор-ФКА" разработан Военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения" (НПО машиностроения). В задачи спутника будут входить картографирование поверхности планеты, экологический мониторинг, а также разведка природных ресурсов. Аппарат сможет при любой погоде и в любое время суток получать детальные изображения разрешением до 1 метра и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном режиме.