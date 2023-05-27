Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный со спутником "Кондор-ФКА" №1

Пуск прошел в штатном режиме

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 27 мая. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с первым радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №1, который может получать снимки земной поверхности круглые сутки и при любой погоде, в том числе в условиях сильной облачности, состоялся в субботу с космодрома Восточный. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Пуск прошел в 00:14 мск в штатном режиме. В этом году это восьмой пуск российской ракеты-носителя и первый - с космодрома Восточный.

Позже стало известно, что разгонный блок "Фрегат" со спутником "Кондор-ФКА" №1 отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Дальнейшее выведение аппарата займет чуть более часа.

"Кондор-ФКА" разработан военно-промышленной корпорацией "Научно-производственное объединение машиностроения" с учетом самых передовых мировых технологий в космической сфере. Аппарат предназначен для обеспечения круглосуточного всепогодного зондирования континентальных районов Земли и акватории Мирового океана. Масса спутника составляет 1 050 кг.

Сейчас в гражданскую группировку входят оптические спутники дистанционного зондирования Земли, которые не могут "видеть" ночью, также им мешают облака. Радиолокационные спутники могут наблюдать поверхность Земли в любое время года и при любых погодных условиях. Облака не являются помехой для подобных аппаратов: они прекрасно "видят" сквозь них. "Кондор-ФКА" является первым гражданским радиолокационным спутником.